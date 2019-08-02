حركة فتح تطالب قناة (العربية) بالاعتذار العلني

قناة العربية

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رام الله - دنيا الوطن

عبّرت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) عن استنكارها ورفضها الشديدين للمقابلة التي أجرتها قناة (العربية) مع شخص مشبوه تطاول على الشعب الفلسطيني وقيادته ومواقفها الوطنية التي ترفض (صفقة القرن) والتي قالت لا مدوية لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية.



كما عبّرت الحركة عن استهجانها كون هذه القناة قناة عربية وتقع في مثل هذه السقطة اللاأخلاقية وتحاول التشكيك في موقف القيادة الفلسطينية التي تتصدى لمؤامرة (صفقة القرن) على الشعب الفلسطيني والأمة العربية وعلى القدس ومقدساتها، وفق بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وطالبت حركة (فتح) هذه المحطة بالاعتذار العلني وعدم تكرار مثل هذه السقطات التي لا تخدم سوى أعداء الأمة العربية.