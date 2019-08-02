ترامب: تجارب كوريا الشمالية الصاروخية لا تنتهك اتفاقي مع كيم

ترامب كيم

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رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة: إن التجارب الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية في الآونة الأخيرة ربما تنتهك قرارات الأمم المتحدة، لكنها لا تنتهك اتفاقه مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.



وقال ترامب أيضا في سلسلة تعليقات على (تويتر): إنه لا يعتقد أن كيم يريد أن يسبب له خيبة الأمل "بانتهاك الثقة" بينهما، مضيفا أن "هناك الكثير جدا الذي يمكن أن تكسبه كوريا الشمالية... وأيضا، هناك الكثير جدا الذي يمكن أن تخسره"، كما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.