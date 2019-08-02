استعدادات في إسرائيل للمصادقة على نحو 2430 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، أن لجنة التخطيط والبناء التابعة للإدارة المدنية لمستوطنات الضفة، ستعقد جلستها الثانية خلال هذا العام يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.
ترجمة: مؤمن مقداد
أفادت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، أن لجنة التخطيط والبناء التابعة للإدارة المدنية لمستوطنات الضفة، ستعقد جلستها الثانية خلال هذا العام يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.
وأضافت أن الجلسة ستهدف للمصادقة على خططٍ لبناء حوالي 2430 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية.
وقالت الصحيفة: إن توزيع الوحدات على المستوطنات كالتالي: 354 وحدة استيطانية في مستوطنة (نيلي) - 346 وحدة في (بيت إيل) - 215 وحدة في (أسفر) - 207 وحدة في (بركا) - 194 وحدة في (جاني موديعين) - 168 وحدة في (تلمون) - 132 وحدة في (كفار أدوميم) - 98 وحدة في (معاليه عاموس) - 96 وحدة في (كريات نطافيم)، 94 وحدة في (بيت حجاي) - 94 وحدة في (مخولا) - 80 وحدة في (يكير) - 70 وحدة في (شيمع) - 66 وحدة في (أفرات) - 61 وحدة في (ألون شفوت) - 51 وحدة في (شيلو) - 29 وحدة في (عتنيئيل) - 19 وحدة في (فدوئيل) - 18 وحدة في (معاليه أدوميم) - 11 وحدة في (عيناف).
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