استعدادات في إسرائيل للمصادقة على نحو 2430 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية

ترجمة: مؤمن مقداد





وأضافت أن الجلسة ستهدف للمصادقة على خططٍ لبناء حوالي 2430 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية.





وقالت الصحيفة: إن توزيع الوحدات على المستوطنات كالتالي: 354 وحدة استيطانية في مستوطنة (نيلي) - 346 وحدة في (بيت إيل) - 215 وحدة في (أسفر) - 207 وحدة في (بركا) - 194 وحدة في (جاني موديعين) - 168 وحدة في (تلمون) - 132 وحدة في (كفار أدوميم) - 98 وحدة في (معاليه عاموس) - 96 وحدة في (كريات نطافيم)، 94 وحدة في (بيت حجاي) - 94 وحدة في (مخولا) - 80 وحدة في (يكير) - 70 وحدة في (شيمع) - 66 وحدة في (أفرات) - 61 وحدة في (ألون شفوت) - 51 وحدة في (شيلو) - 29 وحدة في (عتنيئيل) - 19 وحدة في (فدوئيل) - 18 وحدة في (معاليه أدوميم) - 11 وحدة في (عيناف).



أفادت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، أن لجنة التخطيط والبناء التابعة للإدارة المدنية لمستوطنات الضفة، ستعقد جلستها الثانية خلال هذا العام يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.