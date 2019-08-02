شؤون فلسطينية

بحر: لن ينعم الاحتلال بالأمن باستمرار حصاره للقطاع

بحر: لن ينعم الاحتلال بالأمن باستمرار حصاره للقطاع
رام الله - دنيا الوطن
وصف د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي بغزة، هدم عشرات المنازل والوحدات السكنية الفلسطينية في وادي الحمص في القدس المحتلة بأنها جريمة كبرى ومجزرة جماعية ضمن مخطط تنفيذ صفقة القرن.

ودعا خلال مشاركته في مسيرات العودة وفك الحصار شرق مخيم البريج، لأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وكل المنظمات والمحافل الإقليمية والدولية للتدخل العاجل من أجل وقف جرائم الاحتلال الصهيوني بحق أهالي القدس الصامدين والتصدي للمخطط الصهيوني العنصري الذي يستهدف طرد وترحيل المقدسيين وتفريغ القدس من أهلها وطمس طابعها وهويتها العربية والاسلامية الخالصة، مؤكداً أن هذه المجزرة تشكل انتهاكاً سافراً للقوانين والمواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني.

ودعا بحر أهلنا الصامدين في القدس إلى مزيد من المقاومة والتصدي لعدوان الاحتلال والتجذّر في أرض الآباء والأجداد وحرق الأرض تحت أقدام الصهاينة المحتلين، كما دعا أبناء شعبنا الفلسطيني في كل مكان إلى الانتفاض وتفجير كل أشكال المقاومة والغضب الشعبي في وجه الاحتلال.

ودعا الرئيس محمود عباس إلى تنفيذ قراراته الأخيرة بوقف الاتفاقات مع الاحتلال على الأرض من خلال وقف الاعتراف "بإسرائيل" والوقف الفوري للتنسيق الأمني، ووقف حصار غزة وإعادة رواتب الشهداء والأسرى.

كما أكد د. بحر أن فصائل المقاومة لن تساوم الاحتلال على كسر الحصار عن شعبنا في قطاع غزة، ملفتا إلى أن جميع الفصائل اتخذت قرارا بالإجماع لإنهاء الحصار بكافة الوسائل المتاحة لشعبنا، ولا تراجع عنه أو مساومة عليه.

وأشاد بالشهيد هاني أبو صلاح منذ العملية البطولية شرق خانيونس والتي أدت لإصابة ثلاث جنود، مؤكدا أن الاحتلال لن ينعم بالأمن طالما استمر بحصار قطاع غزة.

ودعا د. بحر مجدد دولة لبنان الشقيقة إلى حسن ضيافة اللاجئين الفلسطينيين، وعدم التضييق على مصادر رزقهم، مشدد رفضه لكافة أشكال التوطين للاجئين، محذرا من التضييق عليهم سبل المعيشة والحياة لقبولهم بوطن بديل عن فلسطين، أو المشاركة في أي من مشاريع التصفية لقضيتهم، ملفتا إلى أن اللاجئين الفلسطينيين ضيوف مؤقتين في البلدان العربية إلى حين عودتهم إلى وطنهم وأرضهم التي هجروا منها.

وأشار إلى أن مسيرات العودة مستمرة ولن تتوقف بدون تحقيق أهدافها كاملة بفك الحصار بشكل نهائي وتام، وشكر مصر على دورها وجهودها في التحفيف عن شعبنا، والعمل على فك الحصار، والعمل على تثبيت وقف إطلاق النار مع الاحتلال.

ولفت إلى أن المقاومة هي القادرة على حماية شعبنا وقضيتنا من المؤامرات وافشال مخططات الاحتلال واعوانه، داعيا من تبق خارج الصف الوطني الالتفاف حول خيار المقاومة، وهو خيار شعبنا في كافة أماكن تواجده.

أخبار ذات صلة

ملاك تحلم بممارسة طفولتها.. فهل من مستجيب؟

ملاك تحلم بممارسة طفولتها.. فهل من مستجيب؟

عائلة محمد حمدونة تُناشد الرئيس: لا علاج له بمصر ووضعنا صعب

عائلة محمد حمدونة تُناشد الرئيس: لا علاج له بمصر ووضعنا صعب

حركة فتح تطالب قناة (العربية) بالاعتذار العلني

حركة فتح تطالب قناة (العربية) بالاعتذار العلني

استعدادات في إسرائيل للمصادقة على نحو 2430 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية

استعدادات في إسرائيل للمصادقة على نحو 2430 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية

شاهد: الزميل الصحفي أسامة الكحلوت يروي تفاصيل إصابته برصاص الاحتلال شرقي البريج

شاهد: الزميل الصحفي أسامة الكحلوت يروي تفاصيل إصابته برصاص الاحتلال شرقي البريج

طالع بالأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ السبت

طالع بالأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ السبت

قرار &#34;مهم&#34; من التربية والتعليم بغزة بشأن التبرعات من قبل الطلبة

قرار "مهم" من التربية والتعليم بغزة بشأن التبرعات من قبل الطلبة

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال فلسطيني بزعم تسلله نحو السياج شمال القطاع

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال فلسطيني بزعم تسلله نحو السياج شمال القطاع

التعليقات

الدنيا حكايات

السلاح الروسي يغزو العالم

السلاح الروسي يغزو العالم

شؤون فلسطينية

ملاك تحلم بممارسة طفولتها.. فهل من مستجيب؟

ملاك تحلم بممارسة طفولتها.. فهل من مستجيب؟

عائلة محمد حمدونة تُناشد الرئيس: لا علاج له بمصر ووضعنا صعب

عائلة محمد حمدونة تُناشد الرئيس: لا علاج له بمصر ووضعنا صعب

بحر: لن ينعم الاحتلال بالأمن باستمرار حصاره للقطاع

بحر: لن ينعم الاحتلال بالأمن باستمرار حصاره للقطاع

طالع بالأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ السبت

طالع بالأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ السبت

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال فلسطيني بزعم تسلله نحو السياج شمال القطاع

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال فلسطيني بزعم تسلله نحو السياج شمال القطاع

مصرع طفلة جراء دهسها من قبل والدها غرب رام الله

مصرع طفلة جراء دهسها من قبل والدها غرب رام الله

إصابة الصحفييْن الكحلوت وعمر برصاص الاحتلال شرق القطاع

إصابة الصحفييْن الكحلوت وعمر برصاص الاحتلال شرق القطاع

مسؤول بملف الاستيطان: الاحتلال يمارس &#34;الهولوكوست الصهيوني&#34; ضد الشعب الفلسطيني

مسؤول بملف الاستيطان: الاحتلال يمارس "الهولوكوست الصهيوني" ضد الشعب الفلسطيني

منوعات

ممثلة لبنانية تطالب بحرق الفلسطينيين بأفران هتلر

ممثلة لبنانية تطالب بحرق الفلسطينيين بأفران هتلر

تصرف غريب لإحدى معجبات كاظم الساهر أثناء حفله بلبنان

تصرف غريب لإحدى معجبات كاظم الساهر أثناء حفله بلبنان

شاهد: حلا الترك تضرب شخصا حاول تصويرها بدون مكياج

شاهد: حلا الترك تضرب شخصا حاول تصويرها بدون مكياج

للمرة الأولى بعد الطلاق مريم حسين تكشف طبيعة علاقة ابنتها بوالدها

للمرة الأولى بعد الطلاق مريم حسين تكشف طبيعة علاقة ابنتها بوالدها

حليمة بولند تستعرض مشترياتها من السوبرماركت

حليمة بولند تستعرض مشترياتها من السوبرماركت

طليقة وائل كفوري تشارك في مظاهرة تحت شعار &#34;احذروا غضب النساء&#34;

طليقة وائل كفوري تشارك في مظاهرة تحت شعار "احذروا غضب النساء"

طوني خليفة يعترف: أذيت نوال الزغبي بهذا السؤال -فيديو

طوني خليفة يعترف: أذيت نوال الزغبي بهذا السؤال -فيديو

فستان رانيا يوسف الفاضح يعود للأضواء بقرار قضائي

فستان رانيا يوسف الفاضح يعود للأضواء بقرار قضائي

بتوجيه من أمير الكويت.. فجر السعيد إلى باريس للعلاج

بتوجيه من أمير الكويت.. فجر السعيد إلى باريس للعلاج

زوجة مايكل جاكسون تكشف أسراره مقابل 4 ملايين دولار

زوجة مايكل جاكسون تكشف أسراره مقابل 4 ملايين دولار

عربي

مقتل 19 جندياً في هجوم لـ&#34;القاعدة&#34; جنوب اليمن

مقتل 19 جندياً في هجوم لـ"القاعدة" جنوب اليمن

قرقاش: إعادة انتشار القوات الإماراتية في اليمن جاء بالاتفاق مع السعودية

قرقاش: إعادة انتشار القوات الإماراتية في اليمن جاء بالاتفاق مع السعودية

الرئيس التونسي المؤقت يعلن حالة الطوارئ لمدة شهر

الرئيس التونسي المؤقت يعلن حالة الطوارئ لمدة شهر

المالديف تُقرر إعادة علاقاتها مع قطر

المالديف تُقرر إعادة علاقاتها مع قطر