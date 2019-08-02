بحر: لن ينعم الاحتلال بالأمن باستمرار حصاره للقطاع



كما أكد د. بحر أن فصائل المقاومة لن تساوم الاحتلال على كسر الحصار عن شعبنا في قطاع غزة، ملفتا إلى أن جميع الفصائل اتخذت قرارا بالإجماع لإنهاء الحصار بكافة الوسائل المتاحة لشعبنا، ولا تراجع عنه أو مساومة عليه.



وأشاد بالشهيد هاني أبو صلاح منذ العملية البطولية شرق خانيونس والتي أدت لإصابة ثلاث جنود، مؤكدا أن الاحتلال لن ينعم بالأمن طالما استمر بحصار قطاع غزة.



ودعا د. بحر مجدد دولة لبنان الشقيقة إلى حسن ضيافة اللاجئين الفلسطينيين، وعدم التضييق على مصادر رزقهم، مشدد رفضه لكافة أشكال التوطين للاجئين، محذرا من التضييق عليهم سبل المعيشة والحياة لقبولهم بوطن بديل عن فلسطين، أو المشاركة في أي من مشاريع التصفية لقضيتهم، ملفتا إلى أن اللاجئين الفلسطينيين ضيوف مؤقتين في البلدان العربية إلى حين عودتهم إلى وطنهم وأرضهم التي هجروا منها.



وأشار إلى أن مسيرات العودة مستمرة ولن تتوقف بدون تحقيق أهدافها كاملة بفك الحصار بشكل نهائي وتام، وشكر مصر على دورها وجهودها في التحفيف عن شعبنا، والعمل على فك الحصار، والعمل على تثبيت وقف إطلاق النار مع الاحتلال.



ولفت إلى أن المقاومة هي القادرة على حماية شعبنا وقضيتنا من المؤامرات وافشال مخططات الاحتلال واعوانه، داعيا من تبق خارج الصف الوطني الالتفاف حول خيار المقاومة، وهو خيار شعبنا في كافة أماكن تواجده.



رام الله - دنيا الوطنوصف د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي بغزة، هدم عشرات المنازل والوحدات السكنية الفلسطينية في وادي الحمص في القدس المحتلة بأنها جريمة كبرى ومجزرة جماعية ضمن مخطط تنفيذ صفقة القرن.ودعا خلال مشاركته في مسيرات العودة وفك الحصار شرق مخيم البريج، لأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وكل المنظمات والمحافل الإقليمية والدولية للتدخل العاجل من أجل وقف جرائم الاحتلال الصهيوني بحق أهالي القدس الصامدين والتصدي للمخطط الصهيوني العنصري الذي يستهدف طرد وترحيل المقدسيين وتفريغ القدس من أهلها وطمس طابعها وهويتها العربية والاسلامية الخالصة، مؤكداً أن هذه المجزرة تشكل انتهاكاً سافراً للقوانين والمواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني.ودعا بحر أهلنا الصامدين في القدس إلى مزيد من المقاومة والتصدي لعدوان الاحتلال والتجذّر في أرض الآباء والأجداد وحرق الأرض تحت أقدام الصهاينة المحتلين، كما دعا أبناء شعبنا الفلسطيني في كل مكان إلى الانتفاض وتفجير كل أشكال المقاومة والغضب الشعبي في وجه الاحتلال.ودعا الرئيس محمود عباس إلى تنفيذ قراراته الأخيرة بوقف الاتفاقات مع الاحتلال على الأرض من خلال وقف الاعتراف "بإسرائيل" والوقف الفوري للتنسيق الأمني، ووقف حصار غزة وإعادة رواتب الشهداء والأسرى.