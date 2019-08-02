شاهد: الزميل الصحفي أسامة الكحلوت يروي تفاصيل إصابته برصاص الاحتلال شرقي البريج





وكان الصحفي حاتم عمر أصيب أيضا برصاص الاحتلال في رفح، اليوم الجمعة.









رام الله - دنيا الوطنكشف الزميل الصحفي أسامة الكحلوت تفاصيل إصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال تغطيته لجمعة "مجزرة وادي الحمص" ضمن فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار اليوم الجمعة.وأجرت "دنيا الوطن" حواراً مع الكحلوت كاشفاً تفاصيل إصابته، حيث أصيب برصاصة في القدم.