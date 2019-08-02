شاهد: الزميل الصحفي أسامة الكحلوت يروي تفاصيل إصابته برصاص الاحتلال شرقي البريج
رام الله - دنيا الوطن
كشف الزميل الصحفي أسامة الكحلوت تفاصيل إصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال تغطيته لجمعة "مجزرة وادي الحمص" ضمن فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار اليوم الجمعة.
وأجرت "دنيا الوطن" حواراً مع الكحلوت كاشفاً تفاصيل إصابته، حيث أصيب برصاصة في القدم.
كشف الزميل الصحفي أسامة الكحلوت تفاصيل إصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال تغطيته لجمعة "مجزرة وادي الحمص" ضمن فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار اليوم الجمعة.
وأجرت "دنيا الوطن" حواراً مع الكحلوت كاشفاً تفاصيل إصابته، حيث أصيب برصاصة في القدم.
وكان الصحفي حاتم عمر أصيب أيضا برصاص الاحتلال في رفح، اليوم الجمعة.
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