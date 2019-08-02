قرار "مهم" من التربية والتعليم بغزة بشأن التبرعات من قبل الطلبة





ونشر المتحدث باسم الوزارة، معتصم الميناوي، رسالة قام ثابت لتعميمها لمديري ومديرات المدارس بغزة.





ويقول ثابت في الرسالة: "التعليم في المرحلة الأساسية هو تعليم مجاني والتبرعات المدرسية هي تبرعات طوعية من الطلاب القادرين على دفعها".



وأضاف: "لذا يجب التأكيد مرة أخرى على مديري المدارس ومديراتها بعدم إجبار أي طالب أو طالبة على دفع هذه التبرعات، وعدم معاقبة أي طالب أو طالبة بأي نوع من العقاب إذا لم يرغب بالتبرع".



وشدّد ثابت على أنه في حال رغبة القادرين من الطلبة على التبرع لمدارسهم، يكون ذلك من خلال "وصل" رسمي يحصل عليه الطالب أو ولي أمره بقيمة المبلغ الذي تبرع به.







ومن المقرر أن يبدأ العام الدراسي في قطاع غزة والضفة الغربية بعد أيام قليلة من انتهاء عيد الأضحى المبارك الذي يحل يوم الأحد الموافق الحادي عشر من آب/أغسطس الجاري.

رام الله - دنيا الوطنأصدر وكيل وزارة التربية والتعليم بغزة، زياد ثابت، قراراً "مهما" بشأن موضوع التبرعات التي يقدمها به الطلبة في المدارس الحكومية.