الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال فلسطيني بزعم تسلله نحو السياج شمال القطاع
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي اعتقال فلسطينياً بزعم التسلل عبر السياج شمال قطاع غزة.
وقال موقع (حدشوت بتخون سدي): إن الجيش الإسرائيلي اعتقل فلسطينياً، تسلل عبر السياج الفاصل من شمال قطاع غزة نحو الداخل، وتم تحويله للتحقيق.
أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي اعتقال فلسطينياً بزعم التسلل عبر السياج شمال قطاع غزة.
وقال موقع (حدشوت بتخون سدي): إن الجيش الإسرائيلي اعتقل فلسطينياً، تسلل عبر السياج الفاصل من شمال قطاع غزة نحو الداخل، وتم تحويله للتحقيق.
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