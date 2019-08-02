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شؤون فلسطينية

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال فلسطيني بزعم تسلله نحو السياج شمال القطاع

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال فلسطيني بزعم تسلله نحو السياج شمال القطاع
حدود بين غزة وإسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي اعتقال فلسطينياً بزعم التسلل عبر السياج شمال قطاع غزة.

وقال موقع (حدشوت بتخون سدي): إن الجيش الإسرائيلي اعتقل فلسطينياً، تسلل عبر السياج الفاصل من شمال قطاع غزة نحو الداخل، وتم تحويله للتحقيق.

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