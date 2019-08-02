الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال فلسطيني بزعم تسلله نحو السياج شمال القطاع

حدود بين غزة وإسرائيل

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي اعتقال فلسطينياً بزعم التسلل عبر السياج شمال قطاع غزة.



وقال موقع (حدشوت بتخون سدي): إن الجيش الإسرائيلي اعتقل فلسطينياً، تسلل عبر السياج الفاصل من شمال قطاع غزة نحو الداخل، وتم تحويله للتحقيق.