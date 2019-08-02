مقتل 19 جندياً في هجوم لـ"القاعدة" جنوب اليمن





وذكرت المصادر أن مقاتلي القاعدة سيطروا لفترة قصيرة على المعسكر الواقع في قرية المحفد بمحافظة أبين في جنوب البلاد قبل أن تستعيد القوات اليمنية السيطرة عليه بعد ساعات، كما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.



وهذا ثاني هجوم في يومين على معسكر لقوات الحزام الأمني التي تدعمها الإمارات وهي عضو في التحالف العربي المدعوم من الغرب الذي يحارب حركة الحوثي التي تسيطر على مساحات شاسعة من البلاد.





رام الله - دنيا الوطنقُتل 19 جندياً على الأقل في جنوب اليمن، بعدما هاجم تنظيم القاعدة معسكراً، وفق مصادر أمنية.