شاهد: المغنية الأمريكية الشهيرة جنيفر لوبيز تؤدي طقوساً تلمودية عند حائط البراق





ولوبيز هي ممثلة ومغنية ومنتجة تلفزيونية وتسجيلية وراقصة، وأيضا مصممة أزياء أمريكية مشهورة.

وتعدّ الشخصية الأمريكية من أصول لاتينية الأكثر ثراءً في هوليوود.





رام الله - دنيا الوطنأدت المغنية الأمريكية الشهيرة من أصل إسباني، جينفر لوبيز اليوم الجمعة، طقوساً تلمودية عن حائط البراق بالقدس.وقال موقع (كيكار هشبات) الإسرائيلي: إن لوبيز أدت طقوساً تلمودية عند حائط البراق، اليوم في مدينة القدس.وأحيت لوبيز حفلاً في تل أبيب أمس الخميس، ضمن سلسلة حفلاتها المعروفة التي تحييها فى هذا الوقت من كل عام، والتي بدأتها من كاليفورنيا قبل شهرين.