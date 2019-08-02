حماس تعلّق على استهداف الاحتلال للصحفيين في مسيرات العودة ووادي الحمص





وقالت الحركة على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم: إن تعمد الاحتلال استهداف الصحفيين في مسيرات العودة وكسر الحصار وفي الاحتجاجات في وادي الحمص، هو امتداد لتاريخ طويل من جرائمه ضد الإعلام الفلسطيني.



وأضافت: أن جرائم الاحتلال ضد الصحفيين، محاولة بائسة لطمس حقيقة عدوانيته وعنصريته، ولإفساح المجال لروايته الكاذبة التي تتهاوى في كل مرة أمام بشاعة جرائمه.



وتابع: "هذا السلوك من جيش الاحتلال يضرب بعرض الحائط كل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية، التي تستوجب محاكمة ومعاقبة قادة الاحتلال، إضافة لكل جرائمه العنصرية التي مارسها منذ إقامة كيانه الغاصب".



رام الله - دنيا الوطنعلّقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الجمعة، على استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين خلال مسيرات العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة، وفي حي وادي الحمص بالقدس.