قرقاش: إعادة انتشار القوات الإماراتية في اليمن جاء بالاتفاق مع السعودية

وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش: إن إعادة انتشار القوات الإماراتية في اليمن، جاء بالاتفاق مع السعودية.



وأشار إلى أن بلاده والسعودية اتفقا على استراتيجية المرحلة المقبلة في اليمن، وذلك وفق تصريحات نقلها موقع قناة (العربية) اليوم الجمعة.



وشدد قرقاش على أن الإمارات والسعودية موقفهما مشترك في الملف الإيراني، مشيراً إلى أن البلدين تغلبان العمل السياسي على المواجهة في هذا الملف.



وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية: إن الدوحة تسعى إلى "الصيد في الماء العكر" عبر تضخيم اجتماع روتيني بين الإمارات وإيران .