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الرئيس التونسي المؤقت يعلن حالة الطوارئ لمدة شهر

الرئيس التونسي المؤقت يعلن حالة الطوارئ لمدة شهر
الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر
رام الله - دنيا الوطن
نقلت موقع (الخليج أونلاين) عن مصادر إعلامية قولها: إن الرئيس التونسي المؤقت، أعلن حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر.

ونشرت الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، اليوم الجمعة، مقطع فيديو يظهر الرئيس المؤقت محمد الناصر خلال موكب توسيم المجلس الأعلى للجيوش.

وأشرف رئيس الجمهورية التونسية محمد الناصر، بقصر قرطاج، على موكب منح الصنف الثاني من وسام الجمهورية طبقا للأمر الرئاسي عدد 121 بتاريخ 24 تموز/يوليو 2019، المصادف للذكرى 63 لانبعاث الجيش الوطني التونسي.

وتولى الناصر الرئاسة التونسية، بعد وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي قبل أيام قليلة.

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