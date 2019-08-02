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شؤون فلسطينية

مصرع طفلة جراء دهسها من قبل والدها غرب رام الله

مصرع طفلة جراء دهسها من قبل والدها غرب رام الله
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
لقيت طفلة (عام ونصف) مصرعها، اليوم الجمعة، جراء دهسها من قبل والدها في بلدة كفر نعمة، غرب رام الله.

وأفاد المتحدث باسم الشرطة العقيد، لؤي ارزيقات، في بيان له، بأن الشرطة ضبطت المركبة وباشرت التحقيق في ملابسات الحادث .

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