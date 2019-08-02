إصابة الصحفييْن الكحلوت وعمر برصاص الاحتلال شرق القطاع

الزميل الصحفي أسامة الكحلوت

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب مساء اليوم الجمعة، الزميلان الصحفيان أسامة الكحلوت، وحاتم عمر برصاص الاحتلال، خلال تغطيته لجمعة "مجزرة وادي الحمص" ضمن فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار، على الحدود الشرقية للقطاع.



ولم تعرف الحالة الصحية للزميلين حتى هذه اللحظة.



يتبع..