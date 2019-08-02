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دولي

تعليق حركة القطارات بالمحطة الرئيسية في فرانكفورت بسبب عملية سطو على بنك

تعليق حركة القطارات بالمحطة الرئيسية في فرانكفورت بسبب عملية سطو على بنك
الشرطة الألمانية - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
قالت وسائل إعلام ألمانية: إنه تم تعليق حركة القطارات في المحطة الرئيسية في فرانكفورت.

وكما نقلت قناة (سكاي نيوز) عربية، فإن شرطة فرانكفورت انتشرت بشكل مكثف قرب محطة القطارات الرئيسية، ودعت المواطنين للابتعاد.

وقالت شرطة المدينة: إن العملية الأمنية في محطة القطارات الرئيسية متعلقة بعملية سطو على بنك، وإنها تلاحق اثنين من المشتبه بهما على الأقل.

وقالت شركة (دويتشه بان) التي تدير خطوط السكك الحديدية في ألمانيا على (تويتر) إنه تم إغلاق محطة قطارات فرانكفورت الرئيسية بسبب عملية للشرطة يوم الجمعة، كما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.

وقالت الشرطة إنها تتعامل مع بلاغات عن سطو على بنك على ما يبدو. وقالت متحدثة باسم الشرطة إن السلطات تبحث عن شخصين على الأقل.

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