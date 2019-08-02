شاهد: رشق قوات الاحتلال بعشرات العبوات المتفجرة على حدود القطاع







وتوافد المواطنون في مناطق متفرقة من قطاع غزة إلى الحدود الشرقية، للمشاركة في جمعة "مجزرة وادي الحمص"، تلبية لدعوة الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار.

وتوافد المواطنون في مناطق متفرقة من قطاع غزة إلى الحدود الشرقية، للمشاركة في جمعة "مجزرة وادي الحمص"، تلبية لدعوة الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار.

رام الله - دنيا الوطنقال موقع (مفزاك لايف) الإسرائيلي اليوم الجمعة: إن مسلحين من غزة، أطلقوا النار وتمكنوا من إسقاط حوامة تابعة للجيش الإسرائيلي شمال القطاع.وأضاف الموقع: أن الجيش يقول إن الحادث قيد المراجعة.من جهة أخرى، قال موقع (حدشوت بتخون سدي): إن قوات الجيش على حدود القطاع تعرضت لعملية رشق عشرات العبوات المتفجرة خلال مسيرة العودة وكسر الحصار اليوم الجمعة.