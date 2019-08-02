إصابة 11 مواطناً بجراح مختلفة في جمعة "مجزرة وادي الحمص"

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب 11 مواطناً بجراح مختلفة، منهم أربعة بالرصاص الحي من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي، خلال الجمعة الـ 69 لمسيرة العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة، كما أفادت وزارة الصحة بغزة.



وتوافد المواطنون في مناطق متفرقة من قطاع غزة إلى الحدود الشرقية، للمشاركة في جمعة "مجزرة وادي الحمص"، تلبية لدعوة الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار.



وكان المحدث باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع، قال في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "يخرج شعبنا الفلسطيني في جمعة (مجزرة واد الحمص) في مسيرات شعبية سلمية ليعبر عن تضامنه ودعمه لأهلنا المقدسيين الذين هدم الاحتلال (الصهيوني) منازلهم ومارس بحقهم حملة هدم وتطهير عرقي استهدفت العشرات من الأسر والبيوت والذي يأتي في إطار تنفيذ (صفقة القرن)".



من جهته عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة: إن جرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء شعبنا، تتحمل إسرائيل كامل المسؤولية عنها، مشيراً إلى أن هناك توافقاً وطنياً بالتمسك بمسيرات العودة.



وأضاف في تصريحات لـ"دنيا الوطن": "متمسكون بمسيرات العودة وطابعها الشعبي، كما نُطالب جميع الأطراف التي رعت ووعدت بتخفيف الحصار، بالعمل على وقف الجرائم المتلاحقة بحق الفلسطينيين".