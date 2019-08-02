نقابة الصحفيين تدين استهداف الاحتلال لأحد الصحفيين جنوب القدس

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رام الله - دنيا الوطن

أدانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين الاستهداف المباشر الذي تعرض له مصور وكالة (AP)، إياد حمد، جنوب مدينة القدس.



وقالت النقابة في بيان لها: إن اعتداء جنود الاحتلال الإسرائيلي على الصحفي إياد حمد مصور وكالة (الاسيوشويتد برس) Ap مما أدى إلى إصابته بكسور في رجله هو اعتداء مباشر ومقصود حسب شهود عيان.



وقالت النقابة: "إذ تستنكر نقابة الصحفيين هذه الجريمة الممنهجة التي تضاف إلى سجل الاحتلال الأسود في استهداف الصحفيين وفرسان الحقيقة فإنها تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الصحفيين وتطالب المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية إلى التدخل الفوري والضغط على الاحتلال لوقف هذه الجرائم".



ودعت نقابة الصحفيين الفلسطينيين الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب إلى استنكار هذه الجرائم المتواصلة بحق الصحفيين الفلسطينيين.