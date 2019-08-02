قرار من (كابينت) بشأن جثمان منفذ عملية خانيونس





ووفق الصحفي أور هيلار من (القناة 13) الإسرائيلية، فإن هناك قراراً من (كابينت) بعدم إعادة جثامين عناصر حماس بسبب هدار جولدين وأورون شاول.





وأضاف: "لذلك لن يتم إرجاع جثمان منفذ عملية خانيونس إلى غزة".





وكان فلسطيني استشهد فجر أمس الخميس، في اشتباك مسلح جنوب قطاع غزة، أسفر عن إصابة ثلاثة جنود من لواء (جولاني).





وطالب أهالي الجنديين الأسيرين في قطاع غزة، هدار جولدن وأورون شاول، الحكومة الإسرائيلية بعدم إعادة جثمان الشهيد.





رام الله - دنيا الوطنأعلن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمينة (كابينت) قراره بخصوص جثامين عناصر حركة حماس.