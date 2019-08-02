شؤون فلسطينية

الاحتلال يصيب عشرات المواطنين بالاختناق ويعتدي على صحفي في وادي الحمص

الاحتلال يصيب عشرات المواطنين بالاختناق ويعتدي على صحفي في وادي الحمص
رام الله - دنيا الوطن
أصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، إثر قمع قوات الاحتلال المتضامنين مع أهالي وادي الحمص في بلدة صور باهر شرق القدس.

وأدى مئات المواطنين، اليوم، صلاة الجمعة بالقرب بين طرفي الجدار الفاصل العنصري الذي يفصل أراضي وادي الحمص عن بعضها البعض، دعما وإسنادا لأهالي الحي.

وبحسب وكالة (وفا)، فإن قوات الاحتلال أطلقت وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المواطنين فور انتهاء صلاة الجمعة، ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق، إضافة إلى إصابة المصور الصحفي اياد حمد بعد الاعتداء عليه بالضرب.

كما واعتقل الاحتلال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية.

وقال أمين عام المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي: "جئنا اليوم الى منطقة وادي الحمص لنتظاهر ضد الإجراءات الاحتلالية القمعية التي طالت عددا من المواطنين من خلال هدمها منازلهم، لكننا صامدون فوق أرضنا ولن نتخلى عن حقوقنا وحق أهلنا في إعادة بيوتهم المهدمة".

وأضاف البرغوثي أن فلسطين ستنتصر بالمقاومة الشعبية والكفاح والصمود.

من جانبه، قال الناشط منذر عميرة إن هذه الفعالية مستمرة في وادي الحمص لمساندة أهلنا فيها وإظهار جرائم الاحتلال ضد شعبنا، مشيرا إلى وجود هجمة مسعورة ضد أهلنا في القدس حيث هناك قرارا بإنشاء 6000 وحدة سكنية استيطانية.

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