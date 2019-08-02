بقيمة 23 مليون دولار..الاشغال بغزة تناقش مشروع ألماني لإعادة إعمار المنازل المهدمة كليا









رام الله - دنيا الوطناستقبل وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان م. ناجي سرحان، مدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع unops""، وناقش اللقاء سير عمل المشاريع التي تتابعها المؤسسة في قطاع غزة، وخاصة مشروع الإعمار الممول من خلال الحكومة الألمانية، بقيمة 23 مليون دولار أمريكياً لأصحاب المنازل المهدمة كليا.وقد أكد م. ناجي سرحان، على أهمية وضرورة إنجاز معاملات المواطنين والإسراع بها عاجلاً بما يضمن تقدم العمل في المنحة دون تأخير؛ مؤكدا على أن وزارته تبذل كل ما تستطيع لتسهيل عمل المؤسسة في إنجاز المنحة ووصولها إلى مستحقيها نظراً لتفاقم أزمة المتضررين بعد مرور خمسة أعوام على هدم منازلهم، منوهاً إلى ضرورة توفير التمويل لاستكمال برامج إعادة الإعمار والمشاريع التي تخدم المواطنين في قطاع غزة.وثمن سرحان جهود مؤسسة "اليونبس" وعملها في القطاع والأثر الكبير لهذه المشاريع على سكان القطاع وخاصة المتضررين جراء العدوان الأخير على غزة.