لجنه المواصلات ببعثة الحج لا يكترثون بحرارة الشمس ويواصلون العمل الدؤوب



ولا يقتصر دورهم على هذا بل يقومون بمساعده الحجاج في الصعود والنزول الى الحافلات خاصه المرضى وكبار السن.



محمد فضه ( ابو الحسن ) احد افراد هذه اللجنه التي خصصتها وزاره الأوقاف بقول رغم المشقه التي نشعر بها والوقوق المستمر على ارجلنا خاصه بهذا الحر إلا اننا نشعر بسعاده بالغه عندما نرى الحجاج يصعدون الى الحافلات للذهاب الى الحرم لأداء الصلوات والحمد لله نرى الفرحه والرضا على وجوههم.



ويضيف ان وزارة الأوقاف من خلال الوكيل الاستاذ محمود النيرب حريصه كل الحرص بتقديم كل الخدمات لحجاجنا الكرام خاصه في نفلهم الى الحرم وعودتهم الى الفندق.



(بسام العاروقي) موظف بوزارة الأوقاف يقول لقد بنينا علاقة وطيده وصداقه مع معظم حجاجنا الكرام من خلال هذا العمل وايضا مع السائقين الذين يعملون بجد وتفاني في هذم المهمة مضيفا نشعر بغياب او تأخير اي حاج او حاجه عن الصعود للحافله ونسال عنه من خلال الاتصال على جواله الخاص للاطمئنان عليه.



ويبين (عادل سلمان ) عضو لجنه المواصلات اننا نقوم بانزال الحجاج في في موقف خاص مخصص للحافلات لتأمين صعودهم الى الحافلات الاخرى التي تقلهم الى ااقرب مكان الى الحرم.



وعبر سلمان عن شكره وتقديره لحجاجنا لالتزامهم التام بتعليمات البعثه الفلسطينية والتعاون معها.



( نهاد اسماعيل ) عضو لجنه المواصلات يشكر (شركه دله السعودية لنقل الحجاج ) لما تقدمه للبعثة الفلسطينيه من جهود وخدمات كبيره من خلال توفير احدث الحافلات لنقل حجاج فلسطين وكذلك السائقين الذين يتحلون بالصبر والرحمه في التعامل مع الحجاج.



وقد ابدى الحجاج سعادتهم ورضاهم عن عمليه نقلهم من الفندق الى الحرم وبالعكس لاداء الصلوات.



فأعرب الحاج ( اسماعيل حبيب ) عن رضاه عن خدمات البعثه خاصه في توفير حافلات حديثه جدا ومريحه لنقلنا الأمر الذي يخفف عنا الجهد والمال والوقت.



فيما تشكر ( الحاجه ريم فيصل ) البعثه الفلسطينية التي تصل الليل بالنهار لتوفير كل سبل الراحه لنا في مختلف الخدمات خاصه المواصلات.

















رام الله - دنيا الوطنسلط تقرير صحفي، على المها الشاقة التي تبذلها لجنة المواصلات في بعثة الحج الفلسطينية، مشيرا إلى أن أفراد اللجنة يبذلون العمل الدؤوب لتامين نقل الحجاج، ولا يكترثون بحرارة الشمس التي تتجاوز الـ50 درجة مئوية، فيقفون أمام الفنادق ينادون (حرم يا حج)، كي ينتبه الحاج ويعلم أن الحافلات قد جاءت لنقلهم من الفندق الى الحرم المكي وبالعكس.