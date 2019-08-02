شؤون فلسطينية

بلدية الاحتلال تشن حملة مخالفات مالية بحق المحال التجارية في باب العامود

بلدية الاحتلال تشن حملة مخالفات مالية بحق المحال التجارية في باب العامود
رام الله - دنيا الوطن
شرعت طواقم تابعة لبلدية الاحتلال في القدس، برفقة قوة عسكرية معززة، اليوم الجمعة، بشن حملة تحرير مخالفات مالية واسعة بحق المحال التجارية في منطقة باب العامود.

وبحسب وكالة (وفا)، فإن الحملة شملت المحال التجارية خارج وداخل باب العامود وسط أجواء متوترة تسود المنطقة، خاصة أنها تعتبر ممراً رئيسياً للوافدين الى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة، كما أنها تأتي عشية استعدادات تجار المدينة المقدسة لعيد الأضحى المبارك.

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