شؤون فلسطينية

المئات يؤدون صلاة الجمعة بحي وادي الحمص شرق القدس

المئات يؤدون صلاة الجمعة بحي وادي الحمص شرق القدس
رام الله - دنيا الوطن
أدى مئات المواطنين، اليوم، صلاة الجمعة بالقرب من البيوت المهدمة في حي وادي الحمص ببلدة صور باهر جنوب شرق مدينة القدس المحتلة.

وبحسب وكالة (وفا)، فإن مئات المواطنين أدوا صلاة الجمعة بين طرفي الجدار الفاصل العنصري الذي يفصل أراضي وادي الحمص عن بعضها البعض.

وتأتي صلاة الجمعة هذه الثامنة على التوالي، لاستكمال رفض سياسة الهدم والتهجير، ووقف عمليات الهدم المنوي تنفيذها لاحقا في المنطقة.

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