هولندا تبدأ تنفيذ قرار حظر النقاب

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رام الله - دنيا الوطن

دخل قرار حظر النقاب في هولندا حيز التنفيذ بعد نحو 14 عاما من النقاش.



ووفق القرار الهولندي، لم يعد ارتداء النقاب مسموحا به في المؤسسات العامة مثل المدارس والمستشفيات والمكاتب الحكومية أو في الحافلات والقطارات بدءا من اليوم الخميس، حسب وكالة الانباء الألمانية، التي أكدت أن حوالي 150 امرأة ترتدي النقاب بشكل منتظم.



وبهذا القرار، أصبح من حق مسؤولي الأمن الآن مطالبة المنتقبات بالكشف عن وجوههن، وإذا رفضن يمكن منعهن من دخول المباني العامة أو مواجهة غرامات بما لا يقل عن 150 يورو.



كما ينطبق الحظر أيضا على أغطية الوجه الأخرى مثل الخوذات التي تغطي كامل الوجه أو الأقنعة.



وتعتبر فرنسا أول دولة أوروبية تحظر النقاب عام 2011، وحذت عدة دول حذوها بعد ذلك.