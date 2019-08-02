المالديف تُقرر إعادة علاقاتها مع قطر

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال وزير خارجية المالديف عبد الله شهيد: إن حكومته تعمل على إعادة العلاقات الدبلوماسية مع قطر، وذلك بعدما قطعت الحكومة المالديفية السابقة هذه العلاقات في حزيران/ يونيو 2017 عقب قرار السعودية والإمارات والبحرين قطع علاقاتها مع الدوحة.



وقال وزير الخارجية المالديفي، ردا على سؤال لأحد أعضاء برلمان بلاده إن إجراءات اتخذت لإعادة العلاقات بين المالديف وقطر، وإن الأمر يحتاج إلى بعض الوقت ليتم الانتهاء منه، مضيفا أن قطع العلاقات يجب أن يكون آخر الحلول في السياسة الخارجية، حتى وإن كان البلدان المعنيان في حالة حرب فإنهما يبقيان على علاقاتهما السياسية لاعتبارات عديدة، وفق ما نقلت صحيفة (ذي إديشن) المالديفية.



وانتقد الوزير شهيد السياسة الخارجية للحكومة السابقة في عهد الرئيس السابق عبد الله مأمون عبد القيوم، قائلا إنها تسببت في عزلة المالديف على الساحة الدولية.



وكان موضوع إعادة العلاقات بين المالديف وقطر أحد التعهدات الانتخابية للرئيس المالديفي محمد صليح الذي تولى السلطة أواخر العام 2018.