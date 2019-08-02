رئيس الشاباك الأسبق: ضم إسرائيل للضفة الغربية سيؤدي إلى حمام دماء

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن مسؤول إسرائيلي سابق، رفضه الكامل لمخططات ضم إسرائيل للضفة الغربية، لتصبح ضمن أراضيها، وفق ما يتم تسريبه من خلال صفقة القرن الأمريكية.



وحذر الرئيس الأسبق لجهاز (الشاباك) الإسرائيلي، يورام كوهين، من أن ضم إسرائيل لمناطق الضفة الغربية سيؤدي إلى حمام دماء.



وقال كوهين في مقابلة مع (إذاعة الجيش): إن ضم المنطقة (ج) لصالح إسرائيل، سيؤدي إلى سفك دماء غير ضروري، كما أن ضم أراضي هذه المنطقة سيجلب لإسرائيل الكثير من المتاعب والأزمات.



ودعا كوهين، للذهاب إلى خطوات لتقليل الاحتلال في الضفة الغربية، وتحسين المواصلات والعمل وأوضاع الفلسطينيين، في ظل الأوضاع الصعبة التي يمرون بها.



يشار إلى أن العديد من القادة الإسرائيليين، يُطالبون بضم الضفة لصالح الأراضي الإسرائيلية، لا سيما الأراضي التي تُقام عليها المستوطنات، في مخالفة واضحة لاتفاق أوسلو، الذي يعتبر تلك الأراضي للدولة الفلسطينية.