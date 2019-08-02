شؤون فلسطينية

لماذا يُفضل جنود الاحتلال عدم الخدمة على حدود قطاع غزة؟

لماذا يُفضل جنود الاحتلال عدم الخدمة على حدود قطاع غزة؟
رام الله - دنيا الوطن
أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن جنود الجيش الذين يخدمون في محيط قطاع غزة، يخشون إطلاق النار على مسلحين أو متظاهرين يقتربون من السياج.

ونقل مراسل الإذاعة تساحي دبوش عن جنود لواء (جولاني) الذين يعملون في محيط غزة أنهم يخشون فتح النار حتى لا يتم استجوابهم للتحقيق في اليوم التالي، لذا يفضلون عدم الخدمة على حدود قطاع غزة؛ في ظل اتهامهم وفتح قضايا تحقيق معهم في حوادث إطلاق نار.

وأشار إلى أن خشية الجنود جاءت في ضوء عملية فجر يوم الخميس، بتسلل أحد المُسحلين جنوب قطاع غزة عبر الحدود وإطلاق النار صوب القوات أدى إلى إصابة ضابط وإثنين من الجنود ومقتله.

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