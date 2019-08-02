نواب يهود في الكونغرس الأمريكي يطالبون بإقالة ترامب

الكونغرس الأمريكي

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رام الله - دنيا الوطن

طالب مشرعون يهود في الكونغرس الأمريكي بإقالة الرئيس دونالد ترامب.



وقالت القناة السابعة الإسرائيلية: إن عضوة الكونغرس اليهودية نيتا لاوي انضمت إلى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المشرع اليهودي إليوت إنجل، بالدعوة إلى إقالة وإسقاط ترامب.



وأوضحت لاوي أن شهادة روبرت مولر المحقق الخاص في التأثير الروسي على الحملة الانتخابية الأمريكية عام 2016 تبرر ذلك، مشيرة إلى أن تحقيق مولر ألقى الضوء على الاحتيال الذي يتعامل به ترامب ومستشاريه.



يشار إلى أن 117 مشرعاً ديمقراطياً يدعمون إقالة ترامب ونصفهم من بين 235 عضواً في الكونغرس.