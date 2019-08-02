تفاصيل اجتماع الفصائل الفلسطينية مع بهية الحريري حول قرارات وزارة العمل اللبنانية

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رام الله - دنيا الوطن

عقد في دارة الحريري في "مجدليون" اجتماع موسع للقيادة السياسية الفلسطينية الموحدة في لبنان جرى خلاله التداول مطولا في موضوع قرار وزارة العمل بما يتعلق بعمل الفلسطينيين في لبنان وتفاعلاته.



وناقش المجتمعون على مدى اكثر من ساعة ونصف الساعة كافة التطورات المتصلة بتداعيات قرار وزارة العمل على الساحتين اللبنانية والفلسطينية ، واطلع المجتمعون من النائب الحريري على مسار متابعتها لهذا الموضوع مع كل من رئيسي الحكومة سعد الحريري ومجلس النواب نبيه بري ومع وزير العمل كميل ابو سليمان.



وبعد مداخلات لممثلي عدد من القوى والفصائل الفلسطينية الوطنية والاسلامية المشاركين، تقرر في ختام الاجتماع:

"التمني على رئيس الحكومة سعد الحريري تجميد اجراءات وزارة العمل المتخذة تنفيذا للقانون لحين انعقاد مجلس الوزراء واتخاذ المقتضى المناسب بشأنها أخذين بعين الاعتبار خصوصية اللاجىء الفلسطيني في لبنان".



وكلف المجتمعون النائب بهية الحريري بنقل هذا المطلب الى رئيس الحكومة ومتابعته معه.



بدوره، تحدث فتحي ابو العردات بإسم المجتمعين فقال: "هذا اللقاء الجامع اليوم وفي هذا البيت العريق وبدعوة كريمة من النائب بهية الحريري التي طالما عودتنا في كل مرحلة وفي كل ازمة ان نصنع منها فرصة من اجل التلاقي والتوحد اللبناني الفلسطيني . اليوم هذه الفرصة متاحة امامنا لطرح الأزمات وايجاد الحلول لها واليوم تناقشنا مطولا نحن في الفصائل والقوى الوطنية والاسلامية حول كافة القضايا بروحية منفتحة تستشعر حجم التحديات وحجم الأزمة القائمة وكذلك الأمر استخلصنا الدروس والعبر من كل ما مضى ومن النجاحات والاخفاقات التي حصلت.



واضاف أبو العردات: "اليوم نحن المجتمع الفلسطيني هنا في لبنان بكل مكوناته متفقين وموحدين على ان نبقى عاملا اساسيا من عوامل الأمن والاستقرار في هذا البلد الذي احتضننا منذ اكثر من سبعين سنة ونقدر للبنان الرسمي والشعبي هذه الرعاية التي قدموها لنا وهذا الدعم لقضيتنا باستمرار على مدى هذا التاريخ الطويل".



وقال: "اليوم نريد ان نرسل رسالة ايجابية باتجاهين : الأول لشعبنا الفلسطيني في المخيمات وفي مخيم عين الحلوة وفي مدينة صيدا التي احتضنت الشعب الفلسطيني شأنها شأن كل المدن اللبنانية التي لا يشعر فيها الفلسطيني انه في غربة بل انه في بلده، وكذلك الأمر بحضور رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي والدكتور ناصر حمود ناقشنا هذا الموضوع وخلصنا الى التالي: باختصار شديد نحن طلبنا من النائب السيدة بهية الحريري ان تنقل هذا المطلب والتمني لرئيس الحكومة سعد الحريري كون هذه القضية قد احيلت الى الحكومة لمناقشتها واصدار المقتضى بهذا الخصوص، اي تجميد الإجراءات ونقل هذا الشأن وهذه القضية الى مجلس الوزراء ، وبالتالي نتمنى ان يصدر هناك اشارة او بيان او غير ذلك من قبل رئيس الوزارة او من ينوب عنه في هذا الموضوع وبالتالي ان نفسح في المجال امام مزيد من الحوار والتلاقي.



وختم ابو العردات بالقول: "نحن ليس لدينا فيتو على أحد في موضوع الحوار. وبالتالي هناك لجنة حوار لبناني فلسطيني تحال اليها من قبل الحكومة كل هذه القرارات من اجل متابعتها والوصول الى ما يخدم الشعبين الشقيقين اللبناني والفلسطيني" .



الاجتماع الذي جاء بدعوة من رئيسة كتلة المستقبل النيابية النائب بهية الحريري، حضره رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي ومنسق تيار المستقبل في الجنوب الدكتور ناصر حمود والمحامية مايا مجذوب، شارك فيه عن فصائل منظمة التحرير الفلسطينية: امين سره فتحي ابو العردات واللواء صبحي ابو عرب "حركة فتح"، علي فيصل "الجبهة الديمقراطية " ، صلاح اليوسف "جبهة التحرير الفلسطينية" ، غسان ايوب "حزب الشعب الفلسطيني" ، عبد الله الدنان "الجبهة الشعبية "، حسين رميلي "جبهة التحرير العربية" ، ومصطفى مراد "حزب فدا ".

وشارك عن تحالف القوى الفلسطينية " امين سره ابو حسن الصاعقة " منظمة الصاعقة"، الدكتور احمد عبد الهادي "حركة حماس"، احسان عطايا "حركة الجهاد الاسلامي" ، ابو كفاح دبور "القيادة العامة"، شهدي سويدان "جبهة النضال الشعبي" ، ووفيق رميض "فتح الانتفاضة".



وشارك عن القوى الاسلامية الفلسطينية امين سرها الشيخ جمال خطاب وعيسى المصري "الحركة الاسلامية المجاهدة" وابو الشريف عقل وابو صهيب " عصبة الأنصار". كما شارك ماهر عويد عن انصار الله.