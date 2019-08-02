إخلاء مدينة بريطانية من سكانها.. والسبب؟

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رام الله - دنيا الوطن

أخلت السلطات البريطانية، أمس الخميس، مدينة يقطنها 6 آلاف و500 نسمة شمال غربي البلاد، تحسبا لانهيار سد، ودعت السكان إلى مغادرة منازلهم والتوجه إلى مدرسة محلية.



ووفق شبكة (سكاي نيوز)، فقد كان جدار يرجع تاريخ بنائه للقرن التاسع عشر، أعلى خزان "تودبروك ريزيرفوار"، قد تعرض لأضرار في الأيام الأخيرة من جراء أمطار غزيرة، مما تسبب في فيضانات في أنحاء شمال إنجلترا.



وكتبت شرطة منطقة "ديربي شاير" في مدينة "ويلي بريدج" التي تبعد 280 كيلومترا شمال غربي العاصمة البريطانية لندن، عبر تويتر: "هذا القرار ليس سهلا، ونحن نقدر أن هناك تأثيرا حقيقيا على هذا المجتمع، غير أن هناك موقفا طارئا يستدعي التحرك السريع".