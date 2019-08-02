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في أول تداول سلمي للسلطة في موريتانيا.. الغزواني رئيسًا جديدًا للبلاد

في أول تداول سلمي للسلطة في موريتانيا.. الغزواني رئيسًا جديدًا للبلاد
رام الله - دنيا الوطن
 أدى الرئيس الموريتاني المنتخب محمد ولد الشيخ الغزواني اليمين الدستورية، الخميس، رئيسا للجمهورية الاسلامية الموريتانية في احتفال حضره نحو خمسة آلاف مدعو بينهم 11 رئيس دولة افريقية، بالقصر الدولي للمؤتمرات بالعاصمة نواكشوط .

وبحسب الوكالة الموريتانية للأنباء، فقد عبّر الغزواني عن اعتزازه بالتفويض الذي منحه له الموريتانيون لتسيير شؤون البلاد، مؤكدا في هذا الاطار انه رئيس للجميع مهما اختلفت انتماءاتهم السياسية أو خياراتهم الانتخابية وأن هدفه الأوحد والأسمى خدمة جميع الموريتانيين والعمل الجاد على تحقيق آمالهم.

وقال الغزواني، إن شرفه بهذه المسؤولية لا يضاهيه سوى رغبته الصادقة في العمل على بناء دولة قوية ومتطورة ينعم جميع مواطنيها دون تمييز بأعلى مستويات الأمن والرفاهية والرخاء .

ويخلف الغزواني الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في أول تداول سلمي للسلطة في البلاد.

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