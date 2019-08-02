زعيم عربي يتخلى عن الجنسية الأمريكية ردًا على "سخافة" ترامب

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رام الله - دنيا الوطن

قرر الرئيس الصومالي، محمد عبد الله فرماجو، التخلي بصفة رسمية وطواعية عن جنسيته الأمريكية.



ونقلت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) عن ديوان الرئاسة، أن "الإجراءات القانونية بشأن تنازل الرئيس عن الجنسية الأمريكية بدأت منذ مدة، وتم استكمالها الآن".



وأفادت وكالة (بلومبرغ)، بأن هذا الإعلان يأتي بعد نحو أسبوعين من هجوم شنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أربع نائبات ينتمين لأقليات في الولايات المتحدة من بينهم النائبة صومالية المولد إلهان عمر، التي طلب منها ترامب العودة إلى القرن الإفريقي.



يذكر أن فارماجو عاش لفترات طويلة في الولايات المتحدة وحصل فيها على خبرات تعليمية ومهنية مختلفة.



وينص الدستور الوطني المؤقت على أن للمواطن الصومالي التجنس بجنسية بلد آخر، لذا يحمل عدد من كبار المسؤولين الصوماليين جنسيات أخرى، وهو ما يثير أسئلة بشأن ولائهم للبلاد.