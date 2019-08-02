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دولة عربية تُخالف السعودية وتُعلن الإثنين أول أيام عيد الأضحى

دولة عربية تُخالف السعودية وتُعلن الإثنين أول أيام عيد الأضحى
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت سلطنة عُمان، أن يوم الإثنين 12 أب/ أغسطس المقبل، أول أيام عيد الأضحى المبارك، على خلاف السعودية التي أعلنت الأحد أول ايام عيد الأضحى المبارك.

وقالت وكالة الأنباء العمانية في تغريدة عبر موقع (تويتر): إن  "اللجنة الرئيسية لاستطلاع رؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 1440هـ تُعلن عن عدم ثبوت رؤية الهلال وعليه يكون يوم غدٍ الجمعة هو المُتمم لشهر ذي القعدة لعام 1440هـ ويكون يوم بعد غدٍ السبت هو غرة شهر ذي الحجة الموافق 3 أغسطس 2019م".

وكانت المملكة العربية السعودية، أعلنت، رؤية هلال ذي الحجة، في مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير.

بدوره، المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيائية في القاهرة، أكد أن الحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد أشارت إلى أن غرة شهر ذي الحجة ستوافق فلكيا يوم الجمعة الموافق 2 آب/ أغسطس المقبل.

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