استطلاع رأي: نتنياهو لا يزال بحاجة إلى ليبرمان حتى يُشكل حكومة

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد إستطلاع إسرائيلي جديد، أطلقته إذاعة (103FM)، حول نتائج انتخابات الكنيست المزمعة الشهر المقبل.



وقال الإستطلاع: إنه لو جرت انتخابات اليوم سيحصل حزب الليكود على 31 مقعدًا، وحزب أزرق أبيض 29 مقعدًا، والقائمة العربية 11، اليمين الموحد 11.



ويحصل زعيم حزب (إسرائيل بيتنا) أفيغدور ليبرمان على 10 مقاعد، بينما حزب شاس 8، المعسكر الديمقراطي 8، يهودوت هتوراة 7، العمل والجسر 5.



تبلغ الكتلة اليمينية بدون ليبرمان 57 مقعدًا، بينما تبلغ كتلة يسار-وسط 53 مقعدا مع القائمة العربية، أي أن نتنياهو لا يستطيع أن يُشكل حكومة بدون نتنياهو.