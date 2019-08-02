مصرع شاب بحادث سير انقلاب ذاتي في أريحا

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رام الله - دنيا الوطن

لقي المواطن جاد الله مصطفى سعيد بشارات (25 عامًا) من بلدة طمون في محافظة طوباس مصرعه، صباح اليوم الجمعة.



وتوفي بشارات، إثر حادث سير انقلاب ذاتي لمركبته التي كان يقودها بالقرب من قرية فصايل شمال مدينة أريحا.



وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات: إن شخصين آخرين أصيبا إصابات بسيطة كانا في المركبة.



وأكد ارزيقات ان الشرطة فتحت تحقيقا بالحادث وأبلغت النيابة العامة تمهيدا لاستكمال الاجراءات القانونية، حسب الأصول.