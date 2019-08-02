الخارجية الإسرائيلية تبعث برسالة إلى الشعب العراقي

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رام الله - دنيا الوطن

بعثت وزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، برسالة عاجلة إلى الشعب العراقي.



وكتبت صفحة (إسرائيل بالعربية)، الناطقة باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية على صفحتها الرسمية على (تويتر)، أن تل أبيب تبعث برسالة إلى العراق.



وكتبت الصفحة: "نهنئ أبناء العراق بمناسبة انطلاق مباراة النسخة التاسعة لبطولة غرب آسيا في كرة القدم، وللمرة الأولى على أرض العراق".



وقالت الخارجية الإسرائيلية: "داعين لكم المزيد من المباريات الدولية على ملاعب العراق".



يشار إلى أنه انطلقت، الثلاثاء الماضي، منافسات النسخة التاسعة لبطولة غرب آسيا في كرة القدم، بعد 9 أعوام على نسختها الأخيرة، وللمرة الأولى على أرض العراق، الذي يأمل في أن تعزز استضافتها حظوظ رفع حظر إقامة المباريات الدولية على ملاعب بغداد.



وتضم البطولة 9 منتخبات موزعة على مجموعتين: الأولى، العراق ولبنان وسوريا وفلسطين واليمن.



بينما المجموعة الثانية، تضم: الأردن والكويت والسعودية والبحرين.