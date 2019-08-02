الأوقاف الأردنية تغلق مقام "النبي هارون" بعد تأدية طقوس يهودية فيه

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قررت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في الأردن إغلاق مقام "النبي هارون" في إقليم البتراء، وعدم السماح لأي زائر بدخوله إلا بعد حصوله على موافقتها.



ونقلت وكالة (بترا) الرسمية عن الأوقاف الأردنية قولها في بيان: "قرر وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، عبد الناصر أبو البصل، إغلاق مقام سيدنا هارون عليه السلام الكائن في إقليم البتراء، وتسليم مفاتيحه لمديرية أوقاف محافظة معان وعدم السماح لأي زائر من دخوله إلا بعد حصوله على موافقة الوزارة".



ووفقا للوكالة، فقد جاء قرار الوزير على خلفية دخول سياح "إسرائيليين" بطريقة غير قانونية للمقام دون علم الوزارة بذلك.



واستنكرت الوزارة في بيان لها أمس "الخميس" ما حدث داخل مقام سيدنا هارون، مؤكدة رفضها الشديد لمثل هذه التصرفات بشدة، منوهة إلى أنها ستفتح تحقيقا حول ما جرى ومحاسبة من سمح لهم بدخول المقام.



ووفقا لوسائل إعلام أردنية، فقد كشفت مصادر متطابقة عن أن "عددا من السياح الإسرائيليين أدوا طقوسا تلمودية في مقام النبي هارون في البتراء جنوب الأردن".



وبحسب المصادر فإن قرابة 500 سائح إسرائيلي تواجدوا الخميس في البتراء وأدوا طقوسهم الدينية في مقام النبي هارون الذي يقوم على حراسته موظفون من وزارة الأوقاف الأردنية.