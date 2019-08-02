شؤون فلسطينية

الاحتلال يهدم خيمة للاعتصام في وادي الحمص بالقدس

الاحتلال يهدم خيمة للاعتصام في وادي الحمص بالقدس
رام الله - دنيا الوطن
هدمت قوات الاحتلال، بعد منتصف الليل، خيمة الاعتصام والتضامن في حي وادي الحمص ببلدة صور باهر بالقدس.

وأوضح حمادة حمادة رئيس لجنة خدمات حي وادي الحمص والمنطار ودير العامود ببلدة صور باهر بالقدس، أن قوات الاحتلال اقتحمت الحي وقامت بهدم الخيمة ومصادرتها بالكامل، ثم انسحبت من المنطقة.

وأضاف حمادة أن أهالي الحي أقاموا الخيمة قبل يومين، لاستقبال الوفود الرسمية والشعبية المتضامنة مع أهالي الحي، بعد هدم منازلهم وتشريدهم منها.

وقامت سلطات الاحتلال مؤخرا بهدم 11 وحدة سكنية "معظمها بنايات"، بحجة قربها من "الشارع الأمني" المقام على أراضي المواطنين في الحي.

في ذات السياق، جدّدت لجنة الدفاع عن الأراضي في حي "واد الحمص" ببلدة صور باهر جنوب شرق القدس، دعوتها للمواطنين بضرورة المشاركة الواسعة في صلاة الجمعة السابعة اليوم بين المباني التي هدمها ودمرها الاحتلال الشهر الفائت.

وأكدت اللجنة، في بيان لها  مساء أمس الخميس أن هذه الصلاة تأتي استكمالا لرفض سياسة الهدم، ووقف عمليات الهدم المنوي تنفيذها لاحقا في المنطقة.

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