عشراوي تبحث مع سفير الجبل الأسود آخر التطورات السياسية



وفي بداية اللقاء، الذي عقد في مقر المنظمة برام الله، رحبت عشراوي بالسفير سكيبانوفتش في فلسطين وأشادت بمواقف دولة الجبل الأسود تجاه القضية الفلسطينية وتمسكها بحل الدولتين وبالسلام العادل والشامل، وثمنت دعمها للحق الفلسطيني في المحافل والهيئات الدولية وطالبتها بالتصويت بما ينسجم مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وتجنب الامتناع عن التصويت، كما وعبرت عن استياء القيادة الفلسطينية من قيام رئيس الدولة بزيارة القدس الشرقية في شهر آذار الماضي مشددة على ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بالقدس.



من جانبه اكد السفير سكيبانوفتش على أهمية توطيد العلاقات بين البلدين وتطوير سبل التعاون المشترك مشددا في هذا الصدد على أن سياسة بلده الداعمة لفلسطين متواصلة وان زيارة رئيس الجبل الأسود للقدس الشرقية ليس لها أي بعد سياسي ولا تعبر عن أي تغيير في سياسة الجبل الأسود تجاه القضية الفلسطينية والقدس.



وجرى خلال اللقاء أيضا بحث الوضع على ارض الواقع والتحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني جراء ممارسات دولة الاحتلال الإجرامية والقرارات الأخيرة التي اتخذتها القيادة الفلسطينية ردا على سياسة إسرائيل القائمة على القتل والتهجير القسري والتطهير العرقي وسرقة الأرض والموارد والمقدرات ومحاولاتها تقويض العمل الفلسطيني المؤسساتي وقرصنتها لأموال الشعب الفلسطيني.



واستعرض الطرفان الواقع الدولي والإقليمي بما في ذلك بروز ظاهرة الشعبوية والتطرف والعنصرية كما تم التركيز على الخطوات الأمريكية غير المسؤولة تجاه القضية الفلسطينية وما يسمى بـ "خطة السلام الأمريكية" وضرورة التزام المجتمع الدولي بحماية حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وممارسته لحقوقه وحرياته وسيادته على أرضه.

رام الله - دنيا الوطناستقبلت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. حنان عشراوي، اليوم الخميس، السفير غير المقيم للجبل الأسود الجديد لدى دولة فلسطين السيد ميلوراد سكيبانوفتش، وبحثت معه الوضع السياسي العام وآخر التطورات والمستجدات وسبل تعزيز وتطوير التعاون والتنسيق الثنائي في جميع المجالات.