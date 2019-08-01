شؤون فلسطينية

الدعوة لصلاة جمعة حاشدة في "واد الحمص" رفضا لسياسة الهدم والتهجير

الدعوة لصلاة جمعة حاشدة في "واد الحمص" رفضا لسياسة الهدم والتهجير
رام الله - دنيا الوطن
جدّدت لجنة الدفاع عن الأراضي في حي "واد الحمص" ببلدة صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة، دعوتها للمواطنين بضرورة المشاركة الواسعة في صلاة الجمعة السابعة يوم غد بين المباني التي هدمها ودمرها الاحتلال الشهر الفائت.

وأكدت اللجنة، في بيان لها مساء اليوم الخميس، أن هذه الصلاة تأتي استكمالا لرفض سياسة الهدم، ووقف عمليات الهدم المنوي تنفيذها لاحقا في المنطقة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

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