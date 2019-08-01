الاتحاد العام للمعلمين يجري مباحثات مع وزارة التربية والتعليم.. وهذا ما نوقش



وأشار الاتحاد في تصريح له على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، إلى أنه جرى البحث حول تأجيل افتتاح العام الدراسي إلى بداية شهر أيلول/سبتمبر، أي بعد صرف الرواتب.



وأكد أنه جرى مناقشة، تقليص الدوام إلى أربعة أيام، ووضع خطة مشتركة؛ لتنفيذ ذلك، بالاضافة إلى إلغاء الدورات والأنشطة والفعاليات أيام السبت.



وبين الاتحاد، أنه جرى نقاش تأجيل الأقساط المدرسية لجميع أبناء الموظفين الحكوميين، لافتا إلى أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل، اجتماع مع رئيس الوزراء، للبحث في نسبة صرف الراتب للمعلمين وقضية الجامعات والبنوك، والزامها بتنفيذ القرارات المختلفة، كما سيتم بحث باقي الامور مع الحكومة كل فيما يخصه.



رام الله - دنيا الوطنأعلن الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، اليوم الخميس، أنه بحث مع وزارة التربية والتعليم مجموعة من القضايا بشان العام الدراسي الجديد 2019 في فلسطين.