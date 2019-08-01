مجدلاني يبحث مع سنيورة سبل التعاون في مجال حماية النساء من العنف









رام الله - دنيا الوطنالتقى وزير التنمية الاجتماعية د.أحمد مجدلاني في مكتبه اليوم مدير عام مركز المرأة للارشاد القانوي والاجتماعي رندة سنيورة والوفد المرافق لها،بحضور وكيل الوزارة داوود الديك والمدير العام للأسرة والطفولة عاصم خميس.واستعرض الجانبان اوجه التعاون المشترك بالتركيز على حماية النساء من العنف وتقديم خدمات الرعاية والـتأهيل والتمكين للنساء المعنفات.وشدد د. مجدلاني على اهمية حماية وتمكين المرأة الفلسطينية كشريك اساسي في عملية البناء والتنمية المستدامة مؤكدا التزام الحكومة والوزارة بذلك.وأكد وزير التنمية الاجتماعية على أهمية التنسيق والتعاون بين الوزارة ومركز الارشاد القانوني ومختلف مؤسسات المجتمع المدني مشيراً لأهمية مراجعة منظومة الحماية على مستوى السياسات والبرامج والخدمات وعلى مستوى مراكز حماية المرأةورحب الوزير بأي جهد من شأنه المساهمة في حماية وتمكين المرأة مؤكداً التزامه والتزام الحكومة بانجاز قانون حماية الاسرة من العنف بما يتلاءم مع الاتفاقيات الدولية وفي مقدمتها اتفاقية سيداومن جانبها قدمت رندة سنيورة عرضا عن عمل مركز المراة للارشاد القانوني وعن اوجه التعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية معربةً عن سعادتها بتوجهات الوزير ومواقفه التقدمية بشان المرأة وقضايا النوع الاجتماعي