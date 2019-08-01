التربية و"الخارجية النرويجية" توقعان اتفاقية لدعم خطة الوزارة الاستراتيجية

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رام الله - دنيا الوطن

وقّع وزير التربية والتعليم مروان عورتاني ، اليوم الخميس، مع نائب الممثل النرويجي في وزارة الشؤون الخارجية النرويجية أوني رمبول؛ اتفاقية تعاون لمواصلة تقديم الدعم المالي لخطة وزارة التربية الإستراتيجية للفترة 2017-2022.



أكد عورتاني، أهمية هذه الاتفاقية التي تجسد التزام الوزارة المتواصل بمسيرة التطوير الشاملة، وتكثيف الجهود لضمان توفير أفضل الخدمات التعليمية للطلبة.



وثمّن الجهود التي تبذلها النرويج ومواصلتها دعم خطط الوزارة التطويرية بما فيها إعداد البُنى التحتية للنظام التعليمي الفلسطيني.



من جهتها، عبّرت رمبول عن سعادتها بتوقيع هذه الاتفاقية التي تترجم التعاون الوثيق بين فلسطين والنرويج؛ خاصةً في مجال تطوير الخطط التعليمية والتربوية والاهتمام بالبرامج التعليمية، مشيدةً بالخطوات التطويرية التي تتبناها الوزارة.