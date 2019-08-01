شؤون فلسطينية

"الاشتراكية الدولية" تجدد رفضها لـ"صفقة القرن" وتدعو للاعتراف الفوري بدولة فلسطين

"الاشتراكية الدولية" تجدد رفضها لـ"صفقة القرن" وتدعو للاعتراف الفوري بدولة فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
دعت الاشتراكية الدولية، جميع الدول إلى الاعتراف الفوري وغير المشروط بدولة فلسطين، وجددت رفضها لمبادرة الإدارة الأمريكية المسماة "صفقة القرن".

وأكدت الاشتراكية الدولية في البيان الختامي لاجتماعها الذي عقدته في مدينة رام الله يوم الثلاثاء المنصرم، التزامها، وفقا للقانون الدولي، بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للدولة الفلسطينية بالكامل من أجل تحقيق حل الدولتين، كدولتين ذاتي سيادة وديمقراطية لجميع مواطنيهما، وحلا عادلا لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الأمم المتحدة 194 المنصوص عليه في مبادرة السلام العربية.

وجددت رفض أي جهود تحاول أن تحل محل سلام حقيقي وعادل مع "وهم الازدهار الاقتصادي"، الذي يدعم احتلال الدولة الفلسطينية وسياسات التمييز العنصرية ضد الشعب الفلسطيني. وقالت إن الفعاليات كورشة المنامة تحرم الفلسطينيين من حقهم غير القابل للتصرف في تقرير المصير والسيادة، وتقوض الشرعية الدولية والمتطلبات الحقيقية للسلام والتنمية الاقتصادية الحقيقية.

وأكدت انها تقف ضد جميع الاجراءات التي تهدف إلى تغيير التكوين الديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة وطبيعتها ومركزها منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية.

ودعت المجتمع الدولي، لا سيما الحكومات والبرلمانات والاحزاب من الاشتراكية الدولية، إلى اتخاذ اجراءات ملموسة ضد المستوطنات الإسرائيلية، بما في ذلك حظر المنتجات الاستيطانية الإسرائيلية، وإصدار مبادئ توجيهية لمنع الدعم الأجنبي للمستوطنات الإسرائيلية وإجراء مراجعة شاملة لجميع الاتفاقيات مع إسرائيل حتى لا تسمح للمستوطنات الإسرائيلية بالاستفادة من تلك الاتفاقيات.

ورحبت بمبادرة الرئيس محمود عباس المقدمة في مجلس الأمن الدولي في 20 فبراير 2018، التي دعا فيها إلى عقد مؤتمر سلام متعدد الأطراف لعملية السلام في الشرق الأوسط على أسس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، والاتفاقات الموقعة بين الأطراف المعنية، بهدف وضع آليات لتنفيذ القرارات ذات الصلة في جميع جوانب النزاع.

وجددت الاشتراكية الدولية، تأكيدها على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في دولة فلسطين مستقلة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967 مع القدس الشرقية عاصمة لها.

وجددت التأكيد من جديد على القرارات ذات الصلة المتعلقة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بما في ذلك القرارات 181 (1947) و242 (1967) و338 (1973) و446 (1979) و452 (1979) و465 (1980) و476 (1980) و478 (1980)، و1397 (2002)، و1515 (2003)، و67/19 (2012)، و2334 (2016)، و1850 (2008).

ورفضت الاشتراكية الدولية نقل السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف بالضم غير المشروع لمرتفعات الجولان، وكلاهما ينتهك القانون الدولي والسياسة التقليدية للإدارة الأمريكية السابقة ودعما الأجندة المتطرفة للحكومة الإسرائيلية.

وقالت إن هذه الخطوات تشكل سوابق خطيرة للمجتمع الدولي ككل، حيث تحاول حكومة الولايات المتحدة إضفاء الشرعية على الاستحواذ على الأراضي من خلال استخدام القوة، وهو انتهاك خطير للقانون الدولي.

واعتبرت الاشتراكية الدولية ان مبادرة الإدارة الأمريكية المسماة "بصفقة القرن" بمثابة نية لإضفاء الشرعية على الأعمال الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، لصياغة صفقة تنتهك المتطلبات الأساسية للعدالة والحل المستدام، بتجاهل القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان، كما أنها تتناقض مع الإجماع العالمي على السلام، ويدمر الحقوق المشروعة للاجئين الفلسطينيين وأي قدرة على وجود حل الدولتين.

وجددت الاشتراكية الدولية رفض أي جهود تحاول أن تحل محل سلام حقيقي وعادل مع "وهم الازدهار الاقتصادي"، الذي يدعم احتلال الدولة الفلسطينية وسياسات التمييز العنصرية ضد الشعب الفلسطيني.

وقالت إن مثل هذه الجهود والفعاليات مثل ورشة المنامة تحرم الفلسطينيين من حقهم غير القابل للتصرف في تقرير المصير والسيادة، وتقوض الشرعية الدولية والمتطلبات الحقيقية للسلام والتنمية الاقتصادية الحقيقية.

وادانت الاجراءات الأخيرة غير القانونية التي اتخذتها السلطات الإسرائيلية ضد الأرض والشعب الفلسطيني، بما في ذلك هدم عشرات المنازل مؤخرا في قرية صور باهر في القدس الشرقية .

وأكدت انها تقف ضد جميع الاجراءات التي تهدف إلى تغيير التكوين الديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة وطبيعتها ومركزها منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، ومن بين أمور أخرى، بناء وتوسيع المستوطنات، وبناء الجدار الفاصل، ونقل المستوطنين الإسرائيليين، والاستيلاء على الأراضي، وهدم المنازل، وتشريد المدنيين الفلسطينيين، ما يعتبر انتهاكا للقانون الإنساني الدولي والقرارات ذات الصلة.

وقالت الاشتراكية الدولية في بيانها الختامي: "يجب العمل على هذه الإجراءات في اتجاه تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي يدعو إلى التمييز بين إسرائيل والأراضي المحتلة، ومنع المستوطنين الإسرائيليين من التمتع بمزايا المواطنين الإسرائيليين الآخرين من الاتفاقيات الدولية. لا تزال المستوطنات العقبة الرئيسية أمام إعمال الحق الفلسطيني في تقرير المصير.

وأكدت وقوفها ضد أي قرار يجرم حرية التعبير والأفعال، بما في ذلك مساواة الحملات المناهضة للاحتلال مع معاداة السامية، وبدلا من ذلك، تدعو الاشتراكية الدولية جميع البلدان إلى اتخاذ إجراءات لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها الموثقة للقانون الدولي والإنكار المنهجي لحقوق الفلسطينيين.

وطالبت بالإفراج الفوري عن جميع الاسرى الفلسطينيين.

وأدانت بشدة الحصار المفروض على قطاع غزة من جانب إسرائيل، وكذلك استخدام الأسلحة النارية ضد المدنيين الأبرياء، ودعت الحكومة الإسرائيلية إلى رفع الحصار عن قطاع غزة على الفور والسماح بحرية الحركة للشعب.

وأكدت الاشتراكية الدولية دعمها لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (A / ES-10 / L.23)، الذي يدعو إلى "ضمان سلامة وحماية السكان المدنيين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ورحبت الاشتراكية الدولية بمبادرة الرئيس محمود عباس المقدمة في مجلس الأمن الدولي في 20 فبراير 2018، التي دعا فيها إلى عقد مؤتمر سلام متعدد الأطراف لعملية السلام في الشرق الأوسط على أسس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، والاتفاقات الموقعة بين الأطراف المعنية، بهدف وضع آليات لتنفيذ القرارات ذات الصلة في جميع جوانب الصراع.

ودعت الأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات ملموسة لحماية السكان المدنيين في فلسطين وممتلكاتهم المتضررة من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي واتفاقية جنيف الرابعة سواء من قبل الحكومة الإسرائيلية أو المستوطنين الإسرائيليين .

كما دعت الأمين العام للأمم المتحدة ومفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه إلى الإفراج عن قاعدة بيانات جميع الشركات التي تستفيد من صلتها بالمستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة وفقًا لقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة 36 / 31 مارس 2016.

واعترضت الاشتراكية الدولية على قرار الولايات المتحدة بالانسحاب من مجلس حقوق الإنسان، كما فعلت سابقًا من اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ واليونسكو.

وأعربت عن تضامنها مع المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، الذين ما زالوا يعيشون في ظل نظام التمييز العنصري، وادانت الموافقة على القوانين المعادية للعرب ذات الطبيعة العنصرية، لا سيما قانون الدولة القومية.

ودعت الاشتراكية الدولية، إسرائيل إلى إلغاء هذا القانون والقوانين التمييزية الأخرى من أجل ضمان المساواة الكاملة لجميع المواطنين بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين.

ورأت الاشتراكية الدولية أن الوقت قد حان لان يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته بشكل جماعي بموجب القانون الدولي لإنهاء احتلال الدولة الفلسطينية والتصدي للعوائق التي تحول دون ممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير المصير.

أخبار ذات صلة

اتحاد المقاولين يعلن توسيع احتجاجاته بمقاطعة العطاءات لحين الاستجابة لمطالبه

اتحاد المقاولين يعلن توسيع احتجاجاته بمقاطعة العطاءات لحين الاستجابة لمطالبه

التربية و&#34;الخارجية النرويجية&#34; توقعان اتفاقية لدعم خطة الوزارة الاستراتيجية

التربية و"الخارجية النرويجية" توقعان اتفاقية لدعم خطة الوزارة الاستراتيجية

الخارجية والمغتربين: الصفقات والمؤتمرات التي تتجاوز الشرعية الفلسطينية مصيرها الفشل

الخارجية والمغتربين: الصفقات والمؤتمرات التي تتجاوز الشرعية الفلسطينية مصيرها الفشل

بعد عملية الاقتحام بخانيونس.. هل ينتقم الاحتلال من المشاركين بمسيرات العودة؟

بعد عملية الاقتحام بخانيونس.. هل ينتقم الاحتلال من المشاركين بمسيرات العودة؟

(أونروا) تُعَيّنُ قائماً بأعمال نائب المفوض العام

(أونروا) تُعَيّنُ قائماً بأعمال نائب المفوض العام

الاحتلال يُمدّد اعتقال أمين سر فتح بالعيسوية وطفلين مقدسيّين

الاحتلال يُمدّد اعتقال أمين سر فتح بالعيسوية وطفلين مقدسيّين

تنفيذية المنظمة: لم يعد هناك اتفاقيات مع إسرائيل لأنها تنصلت منها

تنفيذية المنظمة: لم يعد هناك اتفاقيات مع إسرائيل لأنها تنصلت منها

شاهد: إعلام الاحتلال ينشر مشهداً توضيحياً لعملية الاقتحام بخانيونس

شاهد: إعلام الاحتلال ينشر مشهداً توضيحياً لعملية الاقتحام بخانيونس

التعليقات

الدنيا حكايات

السلاح الروسي يغزو العالم

السلاح الروسي يغزو العالم

شؤون فلسطينية

اتحاد المقاولين يعلن توسيع احتجاجاته بمقاطعة العطاءات لحين الاستجابة لمطالبه

اتحاد المقاولين يعلن توسيع احتجاجاته بمقاطعة العطاءات لحين الاستجابة لمطالبه

التربية و&#34;الخارجية النرويجية&#34; توقعان اتفاقية لدعم خطة الوزارة الاستراتيجية

التربية و"الخارجية النرويجية" توقعان اتفاقية لدعم خطة الوزارة الاستراتيجية

الخارجية والمغتربين: الصفقات والمؤتمرات التي تتجاوز الشرعية الفلسطينية مصيرها الفشل

الخارجية والمغتربين: الصفقات والمؤتمرات التي تتجاوز الشرعية الفلسطينية مصيرها الفشل

(أونروا) تُعَيّنُ قائماً بأعمال نائب المفوض العام

(أونروا) تُعَيّنُ قائماً بأعمال نائب المفوض العام

الاحتلال يُمدّد اعتقال أمين سر فتح بالعيسوية وطفلين مقدسيّين

الاحتلال يُمدّد اعتقال أمين سر فتح بالعيسوية وطفلين مقدسيّين

اجتماع مُوسع برام الله لبحث خطوات شعبية لمقاطعة منتجات الاحتلال

اجتماع مُوسع برام الله لبحث خطوات شعبية لمقاطعة منتجات الاحتلال

بحضور الوزير سالم.. إصابة مواطن بحادث سير بجنين

بحضور الوزير سالم.. إصابة مواطن بحادث سير بجنين

الإسلامي العربي يطلق حملة حسابات التوفير بحلتها الجديدة &#34;عشرة ومية وربع مليون هدية&#34;

الإسلامي العربي يطلق حملة حسابات التوفير بحلتها الجديدة "عشرة ومية وربع مليون هدية"

منوعات

حقيقة وفاة الفنان السوري ياسر العظمة بحادث سير

حقيقة وفاة الفنان السوري ياسر العظمة بحادث سير

من هي الحسناء التونسية بطلة الصورة المثيرة مع محمود كهربا؟

من هي الحسناء التونسية بطلة الصورة المثيرة مع محمود كهربا؟

نائب أردني يُهاجم ديانا كرازون بسبب فستانها الشفاف: جهنم وراها

نائب أردني يُهاجم ديانا كرازون بسبب فستانها الشفاف: جهنم وراها

دنيا سمير غانم تنشر صورة زوجها مع السيسي وتوجه له رسالة

دنيا سمير غانم تنشر صورة زوجها مع السيسي وتوجه له رسالة

تعرفوا على خطيبة محمود العسيلي الحسناء التي أشعلت صورها السوشيال ميديا

تعرفوا على خطيبة محمود العسيلي الحسناء التي أشعلت صورها السوشيال ميديا

والدة حلا الترك تفاجئ متابعيها وتخلع الحجاب

والدة حلا الترك تفاجئ متابعيها وتخلع الحجاب

رغم أنها أنقذت حياتها.. كيف تنكرت سيلينا غوميز لجميل صديقة عمرها؟

رغم أنها أنقذت حياتها.. كيف تنكرت سيلينا غوميز لجميل صديقة عمرها؟

بعد إطلاق سراح منى وشيماء.. ما مصير منى الغضبان في &#34;فيديوهات خالد يوسف&#34;؟

بعد إطلاق سراح منى وشيماء.. ما مصير منى الغضبان في "فيديوهات خالد يوسف"؟

مونيكا بيلوتشي في تونس لتصوير &#34;الرجل الذي باع جلده&#34;

مونيكا بيلوتشي في تونس لتصوير "الرجل الذي باع جلده"

هاني شاكر: سمحنا لمحمد رمضان بالغناء وليس بخلع ملابسه على المسرح

هاني شاكر: سمحنا لمحمد رمضان بالغناء وليس بخلع ملابسه على المسرح

عربي

(سانا): الموافقة على وقف إطلاق النار بإدلب اعتباراً من ليل الخميس

(سانا): الموافقة على وقف إطلاق النار بإدلب اعتباراً من ليل الخميس

ماذا حمل اجتماع السيسي بكوشنر بالقاهرة؟

ماذا حمل اجتماع السيسي بكوشنر بالقاهرة؟

إحباط هجوم استهدف مطار تونس قرطاج

إحباط هجوم استهدف مطار تونس قرطاج

طيران الاحتلال الاسرائيلي يشن هجوماً في سوريا

طيران الاحتلال الاسرائيلي يشن هجوماً في سوريا