شؤون فلسطينية

(أونروا) تُعَيّنُ قائماً بأعمال نائب المفوض العام

(أونروا) تُعَيّنُ قائماً بأعمال نائب المفوض العام
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا)، عن تعيين كريستيان ساندرز، قائماً بأعمال نائب المفوض العام، في انتظار توظيف بديل دائم لساندرا ميتشيل، التي غادرت منصبها.

وقالت (أونروا) في بيان صدر عنها، مساء اليوم الخميس، إن هذا التعيين السريع، يأتي نتيجة للاتصال النشط الذي تم في الأيام الأخيرة بينها وبين أمانة سر الأمم المتحدة، ويُعد إشارة قوية لالتزام الأمين العام بدعم للوكالة، ولضمان خدمات غير منقطعة للاجئي فلسطين، وتحديداً فتح المدارس في موعدها المحدد، وحشد التمويل، وتجديد مهام ولاية (أونروا)، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

وأوضحت، أن ساوندرز، يشغل حالياً منصب مساعد الأمين العام لإدارة سلسلة الإمدادات في دائرة الإسناد العملياتي بنيويورك، وكجزء من مهنة متميزة قوامها 30 عاماً، وتبوأ مناصب عديدة كمدير لمكتب نائب الأمين العام للإدارة، وهو يتمتع بخبرة إنسانية وميدانية ممتازة، حيث بدأ مهامه في الأمم المتحدة في العام 1989 مع (أونروا) في غزة.

وخدم ساندرز أيضاً في مناصب أخرى في (أونروا) إلى جانب صندوق الأمم المتحدة للسكان والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

وأكدت (أونروا) تقديرها واحترامها للخدمات والتفاني، اللذين أظهرتهما نائب المفوض العام المغادرة، ساندرا ميتشيل.

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