شؤون فلسطينية

الاحتلال يُمدّد اعتقال أمين سر فتح بالعيسوية وطفلين مقدسيّين

الاحتلال يُمدّد اعتقال أمين سر فتح بالعيسوية وطفلين مقدسيّين
رام الله - دنيا الوطن
مدّدت محكمة الاحتلال اليوم الخميس، اعتقال أمين سر حركة "فتح" في بلدة العيسوية، وسط القدس، ياسر درويش، ليوم الأحد المقبل.

وجاء تمديد اعتقال درويش، خلال جلسة عُقدت اليوم، بتهمة "تنظيم مخيم صيفي في بلدة العيسوية، برعاية وتمويل من السلطة الفلسطينية"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

وكانت نيابة الاحتلال، قد استأنفت للمحكمة المركزية غربي القدس على قرار محكمة "الصلح" الإفراج عن أمين سر حركة فتح بكفالة قيمتها 3 آلاف شيكل، وكفالة طرف ثالث.

في السياق، مددت محكمة الاحتلال، اليوم، اعتقال الطفلين المقدسيين سلطان سرحان (14 عامًا) ومصطفى عباسي (16 عامًا) من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، وأجّلت محاكمتهما لموعد غير محدد.

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