شاهد: إعلام الاحتلال ينشر مشهداً توضيحياً لعملية الاقتحام بخانيونس





رام الله - دنيا الوطننشر إعلام الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، مشاهد توضيحية، حول عملية الاقتحام التي وقعت فجر اليوم الخميس، على الحدود الشرقية لمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.وبحسب الفيديو، الذي نشره أور هيلار المراسل العسكري للقناة 13 الإسرائيلية، فإن المنفذ دخل بعد الساعة 02:00 صباحاً، وهو يرتدي لباساً عسكرياً يحتوي على قنابل يدوية ويحمل سلاح كلاشينكوف، رصده موقع المراقبة من على بعد حوالي 250 متراً داخل غزة، ثم اصطدمت به قوة جولاني.وأوضح المشهد، القوة الأولى تحت قيادة قائد جولاني، بدأت بتبادل إطلاق النار مع المنفذ، فأصيب قائد الفصيل بجروح متوسطة، وجنديين بجروح طفيفة.قوة جولاني ثانية بقيادة نائب قائد الفصيل، برفقة قائد اللواء الجنوبي، وقائد الكتيبة 12 أجهزوا على المنفذ، وقاموا بتصفيته.