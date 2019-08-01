عربي

(سانا): الموافقة على وقف إطلاق النار بإدلب اعتباراً من ليل الخميس

(سانا): الموافقة على وقف إطلاق النار بإدلب اعتباراً من ليل الخميس
رام الله - دنيا الوطن
نقلت وكالة (سانا) السورية، عن مصدر عسكري، أنه تمت الموافقة على وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد بإدلب، اعتباراً من ليل اليوم الخميس.

وأوضح المصدر العسكري، أن وقف إطلاق النار، جاء بشرط أن يتم تطبيق اتفاق (سوتشي) الذي يقضي بتراجع المسلحين، إلى حدود 20 كيلو متراً بالعمق من خط منطقة خفض التصعيد بإدلب، وسحب الاسلحة الثقيلة والمتوسطة.

أخبار ذات صلة

مفتي القدس: غداً غرة ذي الحجة و11 أغسطس أول أيام عيد الأضحى

مفتي القدس: غداً غرة ذي الحجة و11 أغسطس أول أيام عيد الأضحى

ماذا حمل اجتماع السيسي بكوشنر بالقاهرة؟

ماذا حمل اجتماع السيسي بكوشنر بالقاهرة؟

إحباط هجوم استهدف مطار تونس قرطاج

إحباط هجوم استهدف مطار تونس قرطاج

طيران الاحتلال الاسرائيلي يشن هجوماً في سوريا

طيران الاحتلال الاسرائيلي يشن هجوماً في سوريا

بهجومين لتنظيم الدولة.. مقتل سبعة أشخاص من قوات الأمن العراقية

بهجومين لتنظيم الدولة.. مقتل سبعة أشخاص من قوات الأمن العراقية

أكاديمي سعودي يُنكر قداسة الأقصى

أكاديمي سعودي يُنكر قداسة الأقصى

مقتل العشرات بهجوم على عرض عسكري بعدن.. وجماعة الحوثي تتبنى العملية

مقتل العشرات بهجوم على عرض عسكري بعدن.. وجماعة الحوثي تتبنى العملية

الأمير علي ينشر صورته مع شقيقته الأميرة هيا.. وحكومة دبي ترد: سنُسوي الأمر بالمحكمة

الأمير علي ينشر صورته مع شقيقته الأميرة هيا.. وحكومة دبي ترد: سنُسوي الأمر بالمحكمة

التعليقات

الدنيا حكايات

السلاح الروسي يغزو العالم

السلاح الروسي يغزو العالم

شؤون فلسطينية

اجتماع مُوسع برام الله لبحث خطوات شعبية لمقاطعة منتجات الاحتلال

اجتماع مُوسع برام الله لبحث خطوات شعبية لمقاطعة منتجات الاحتلال

بحضور الوزير سالم.. إصابة مواطن بحادث سير بجنين

بحضور الوزير سالم.. إصابة مواطن بحادث سير بجنين

الإسلامي العربي يطلق حملة حسابات التوفير بحلتها الجديدة &#34;عشرة ومية وربع مليون هدية&#34;

الإسلامي العربي يطلق حملة حسابات التوفير بحلتها الجديدة "عشرة ومية وربع مليون هدية"

&#34;التعليم العالي&#34; تعلن عن منح دراسية في الباكستان

"التعليم العالي" تعلن عن منح دراسية في الباكستان

للمرة 148..الاحتلال يهدم العراقيب ويسرق معدات

للمرة 148..الاحتلال يهدم العراقيب ويسرق معدات

(واللا): حماس أرادت من عملية خانيونس إغلاق الحساب المفتوح مع إسرائيل

(واللا): حماس أرادت من عملية خانيونس إغلاق الحساب المفتوح مع إسرائيل

العمل الزراعي: نحو 155 اعتداءً نفذتها بحرية الاحتلال بالنصف الاول من العام الجاري

العمل الزراعي: نحو 155 اعتداءً نفذتها بحرية الاحتلال بالنصف الاول من العام الجاري

عائلة غولدن للحكومة الاسرائيلية: لا تسلموا جثمان منفذ عملية خانيونس

عائلة غولدن للحكومة الاسرائيلية: لا تسلموا جثمان منفذ عملية خانيونس

منوعات

حقيقة وفاة الفنان السوري ياسر العظمة بحادث سير

حقيقة وفاة الفنان السوري ياسر العظمة بحادث سير

من هي الحسناء التونسية بطلة الصورة المثيرة مع محمود كهربا؟

من هي الحسناء التونسية بطلة الصورة المثيرة مع محمود كهربا؟

نائب أردني يُهاجم ديانا كرازون بسبب فستانها الشفاف: جهنم وراها

نائب أردني يُهاجم ديانا كرازون بسبب فستانها الشفاف: جهنم وراها

دنيا سمير غانم تنشر صورة زوجها مع السيسي وتوجه له رسالة

دنيا سمير غانم تنشر صورة زوجها مع السيسي وتوجه له رسالة

تعرفوا على خطيبة محمود العسيلي الحسناء التي أشعلت صورها السوشيال ميديا

تعرفوا على خطيبة محمود العسيلي الحسناء التي أشعلت صورها السوشيال ميديا

والدة حلا الترك تفاجئ متابعيها وتخلع الحجاب

والدة حلا الترك تفاجئ متابعيها وتخلع الحجاب

رغم أنها أنقذت حياتها.. كيف تنكرت سيلينا غوميز لجميل صديقة عمرها؟

رغم أنها أنقذت حياتها.. كيف تنكرت سيلينا غوميز لجميل صديقة عمرها؟

بعد إطلاق سراح منى وشيماء.. ما مصير منى الغضبان في &#34;فيديوهات خالد يوسف&#34;؟

بعد إطلاق سراح منى وشيماء.. ما مصير منى الغضبان في "فيديوهات خالد يوسف"؟

مونيكا بيلوتشي في تونس لتصوير &#34;الرجل الذي باع جلده&#34;

مونيكا بيلوتشي في تونس لتصوير "الرجل الذي باع جلده"

هاني شاكر: سمحنا لمحمد رمضان بالغناء وليس بخلع ملابسه على المسرح

هاني شاكر: سمحنا لمحمد رمضان بالغناء وليس بخلع ملابسه على المسرح

عربي

ماذا حمل اجتماع السيسي بكوشنر بالقاهرة؟

ماذا حمل اجتماع السيسي بكوشنر بالقاهرة؟

إحباط هجوم استهدف مطار تونس قرطاج

إحباط هجوم استهدف مطار تونس قرطاج

طيران الاحتلال الاسرائيلي يشن هجوماً في سوريا

طيران الاحتلال الاسرائيلي يشن هجوماً في سوريا

بهجومين لتنظيم الدولة.. مقتل سبعة أشخاص من قوات الأمن العراقية

بهجومين لتنظيم الدولة.. مقتل سبعة أشخاص من قوات الأمن العراقية