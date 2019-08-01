(سانا): الموافقة على وقف إطلاق النار بإدلب اعتباراً من ليل الخميس

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رام الله - دنيا الوطن

نقلت وكالة (سانا) السورية، عن مصدر عسكري، أنه تمت الموافقة على وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد بإدلب، اعتباراً من ليل اليوم الخميس.



وأوضح المصدر العسكري، أن وقف إطلاق النار، جاء بشرط أن يتم تطبيق اتفاق (سوتشي) الذي يقضي بتراجع المسلحين، إلى حدود 20 كيلو متراً بالعمق من خط منطقة خفض التصعيد بإدلب، وسحب الاسلحة الثقيلة والمتوسطة.