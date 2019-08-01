شؤون فلسطينية

بحضور الوزير سالم.. إصابة مواطن بحادث سير بجنين

بحضور الوزير سالم.. إصابة مواطن بحادث سير بجنين
رام الله - دنيا الوطن
أصيب مواطن فلسطيني بجروح، جراء تعرضه لحادث سير، وقع اليوم الخميس، عند مفترق جبع بمدينة جنين.

وصادف وقوع الحادث، وجود وزير النقل والمواصلات عاصم سالم، في المكان، أثناء عودته إلى رام الله، بعد زيارة لمدينة جنين.

واطمأن الوزير سالم، على صحة المصاب، حيث لم يفارقه حتى لحظة نقله سريعا الى الاسعاف.





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