بحضور الوزير سالم.. إصابة مواطن بحادث سير بجنين















رام الله - دنيا الوطنأصيب مواطن فلسطيني بجروح، جراء تعرضه لحادث سير، وقع اليوم الخميس، عند مفترق جبع بمدينة جنين.وصادف وقوع الحادث، وجود وزير النقل والمواصلات عاصم سالم، في المكان، أثناء عودته إلى رام الله، بعد زيارة لمدينة جنين.واطمأن الوزير سالم، على صحة المصاب، حيث لم يفارقه حتى لحظة نقله سريعا الى الاسعاف.